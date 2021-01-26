محسن مرزوق معلّقا على اجتماع أمس... مقرف للغاية... ومشهدكم مثير للتقيؤ

"أكثر من 6 آلاف جنازة ولم تفهموا؟

استمعتُ باهتمام شديد لمجريات الهيئة الاستشارية التي تسمى عندنا مجلس الامن القومي والتي اجتمعت الْيَوْم

وبعد الاستماع لم يبق عندي سوى سؤال واحد

فقط،

هو ذاته منذ أسابيع: أين التلقيح؟

فباعتباري تونسيا يعيش مع شعبه كارثة الوباء، الذي جربت أهواله، وما نتج عنها من تعاظم للفقر والبؤس، أعتبر ان السؤال المركزي هو كيف ننقذ الشعب من الموت والجوع

وهذا لم يكن الموضوع الرئيسي لاجتماع المجلس الْيَوْم.

الْيَوْم الرئيس الذي اقترح المشيشي رئيس حكومة غاضب منه لانه خسر نصيبه في الحكومة لا أكثر ولا أقل. وخسر وزراءه والمفروض انه لا نصيب له في الحكومة. والغنوشي يدافع هو والمشيشي عن سيطرتهم على الحكم من خلال التعديل الوزاري. صراع الطرفين هو على السلطة فقط. صراع داخل مربع الخطأ

صراع سيزيد من تفكيك الدولة، وخلط الأوراق، في ظرف خطير. صراع ليس للشعب التونسي أية مصلحة فيه

الشعب التونسي له مصلحة رئيسية الان مثل كل شعوب العالم: النجاة من الوباء

بالامس حصل المغرب الشقيق على اول مليوني جرعة لقاح. هنيئا لهم وبالصحة والشفاء. وهذا يعني أن كل حجج المسؤولين التوانسة عن تأخر قدوم اللقاح هي حجج واهية وتعني فقط انهم لم يقوموا بواجبهم في حماية حق شعبهم الاساسي في الحياة

أكثر من 6 آلاف جنازة ولَم تفهموا؟

جنازة المنظومة كلها في الطريق، كلكم على بعضكم. ومثل جنازات الكوفيد لن يصلي عليها أحد ولن يرافق دفنها السياسي أحد

مشهدكم مثير للتقيؤ"

انتقد الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الصراع والخلافات بين كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي في مجلس الامن القومي.واكد مرزوق ان البلاد شهدت 6 ألاف جنازة بسبب كورونا في حين لا يهتم القابضون بالسلطة سوى على مصالحهم.