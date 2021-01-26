عربية حمادي: شيبوب "بزنسني" ووقعت على وثيقة العفو غصبا عنّي

افادت الإعلامية عربية حمادي بالصادق في حوار عبر أمواج اذاعة "اي اف ام"الاثنين ان قضية التحرش الخاصة بسليم شيبوب مثبتة رغم تبرئة القضاء له.وأضافت عربية حمادي "لو كان شيببوب بريئا من التحرش لما وقع عريضة الاعتذار لي شخصيا والتي كتبت من قبل محاميه ولما طلب اشقاؤه كذلك الاعتذار".وأكدت عربية حمادي أنها وقعت العريضة أو الوثيقة غصبا عنها...