عضوة الكنغرس الأمريكي رشيدة طليب تنعى محرزية العبيدي

نعت عضوة الكنغرس الأمريكي رشيدة طليب النائب محرزية العبيدي الذي وافاها الأجل المحتوم.ونشرت رشيدة طليب صورة لها مع الراحلة محرزية العبيدي على صفحتها الرسمية بتويتر.