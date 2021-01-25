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عضوة الكنغرس الأمريكي رشيدة طليب تنعى محرزية العبيدي

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 21:29 قراءة: 0 د, 9 ث
نعت عضوة الكنغرس الأمريكي رشيدة طليب النائب محرزية العبيدي الذي وافاها الأجل المحتوم.
ونشرت رشيدة طليب صورة لها مع الراحلة محرزية العبيدي على صفحتها الرسمية بتويتر.





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