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بيان حركة الشعب حول التحركات الاجتماعية المبرمجة ليوم الثلاثاء 26 جانفي 202

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 21:20 قراءة: 0 د, 33 ث
بلاغ صحفي -
تفاعلا مع التطورات التي تشهدها تونس هذه الأيام وتقاطعا مع دعوات هيئات المجتمع المدني للتظاهر احتجاجًا على تفاقم تدهور الوضع الاجتماعي، وعلى إثر ورود خبر استشهاد الشاب هيكل الراشدي أصيل سبيطلة نتيجة إصابته أثناء التحركات الاجتماعية الأخيرة، تعزّي عائلة الشهيد وتدعو حركة الشعب جميع مناضليها وعموم أبناء شعبنا للمشاركة بفعالية في التحركات الاجتماعية المبرمجة ليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، مع الإلتزام الصارم بمقتضيات الإحتجاج السلمي وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
إن عمق الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم يقتضي من كلّ الصادقين من أبناء شعبنا الوقوف بجديّة في وجه كل من تورطوا في تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتمعّش من الفساد والخيارات اللاّوطنيّة واللاّشعبيّة.


عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219347

Raisonnable  (United Kingdom)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 21h 29m |           
الطابور الخامس للبراميل المتفجرة، اللهم اكفنا شرهم و
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم و تدبيرهم تدميرا لهم



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