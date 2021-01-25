اسكندر الرقيق للرحوي: أنت وحيد الكرسي في البرلمان مثل وحيد القرن ويجب ان نحافظ عليك من الانقراض رغم عقليتك القديمة

باب نات -

قال الاثنين 25 جانفي، الناشط السياسي اسكندر الرقيق، ان مشكلة اليسار في تونس لم يقم بمراجعات وهو يسار فوضوي لا يزال محبوسا في كهوف الاتحاد السوفياتي.وفي برنامج "تونس هذا المساء" على الوطنية, شدد الرقيق على ان اليسار في تونس مفلس وبقي سجين معركة ايديولوجية وهو يعمق الازمة والعبث في البلاد مؤكدا حاجة تونس الي يسار عقلاني يشارك في البناء.واشار الرقيق الي أن منجي الرحوي نموذج لهذا اليسار الفوضوي المفلس وهو لا يرتفع صوته في البرلمان الا في اطار معركة ايديولوجية.وخاطب الرقيق منجي الرحوي قائلا " انت وحيد الكرسي في البرلمان مثل وحيد القرن ويجب أن نحافظ عليك من الانقراض رغم عقليتك القديمة المسكونة بالمعارك الايديولوجية".ودعا الرقيق منجي الرحوي ومن خلاله اليسار في تونس الي مراجعة نفسه وتغيير عقليته وتجنب المعارك الجانبية التي تسببت في تراجع الجبهة الشعبية من كتلة كاملة في البرلمان السابق الي نائب وحيد".