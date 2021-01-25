سيد الفرجاني: قيس سعيّد بصدد ضرب استقرار البلاد

اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة سيد فرجاني، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تجاهل ''إجراءات انعقاد المجلس الامن القومي بعدم التنصيص المسبق في جدول الاعمال لاجتماع المجلس عن أسماء الذين سيحضرونه''.وقال سيد فرجاني، في تدوينة على حسابه بموقع لتواصل الاجتماعي فايسبوك، ''حينما يتجاهل رئيس الجمهورية إجراءات انعقاد المجلس الأمن القومي بعدم التنصيص المسبق في جدول الاعمال لاجتماع المجلس عن أسماء اللاتي أو الذين سيحضرونه: فإن الرئيس بصدد ضرب الاستقرار بل هي إشارة أن تعطيل نشاط المجلس من داخله، ربما كان بتنسيق وتشجيع من سيادته''.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد أن التحوير الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا الفصل 92 منه، الذي ينص على ضرورة أن يتداول مجلس الوزراء في مسألة إدخال تعديل على هيكلة الحكومة، الى جانب إخلالات إجرائية أخرى.ووفق فيديو منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، توجه سعيّد، لدى اشرافه اليوم الاثنين، على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، بالقول الى رئيس الحكومة، "لم يقع التداول في مشروع التحوير الحكومي في مجلس الوزراء، رغم انه اجراء جوهري، لقد تلقيت منكم ومن رئيس البرلمان مراسلة تتعلق بادخال تحوير على تركيبة الحكومة... كان يفترض ان توجه المراسلة الى رئيس الجمهوية ليحيلها بعد النظر فيها الى البرلمان".كما انتقد سعيد قيام المشيشي باعفاء وزير الداخلية بأمر حكومي وتكليف نفسه بأمر حكومي بادارة وزارة الداخلية قائلا "لم يحصل هذا أبدا حتى في السابق... كان يمكن تكليف شخص آخر. .. كان يفترض احترام الاجراءات الدستورية"، مضيفا "رئاسة الجمهورية ليست بصندوق بريد تتقبل الاوراق وتمضي الأوامر وتنظم مواكب أداء اليمين بل هي التي تحمي الدولة واستمراريتها ومؤسساتها".