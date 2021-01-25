العياري لمجلس الأمن القومي: ماكمش متع تسيير دولة في محنة... وعركاتكم الفارغة في بعضكم لا تعني أحدا

انتقد الاثنين 25 جانفي، النائب ياسين العياري التجاذبات التي رافقت اجتماع مجلس الأمن القومي .
وقال ياسين العياري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " في مجلس الأمن القومي لاهين ينومرو في بعضهم و يرجعوا في الفازات!"، مضيفا " خلي نقولها: برئيسنا، برئيس حكومتنا، برئيس مجلس نوابنا : ماكمش في حجم اللحظة، عايشين خارج الزمن، أولوياتكم و مشاغلكم و شكلياتكم و عركاتكم الفارغة في بعضكم لا تعني أحدا، و سندفع ثمن صبيانياتكم، الكلنا و باهضا".
وتابع ياسين العياري " ماكمش متع تسيير دولة في محنة، حدكم، حد تسيير حنة توفى بعركة".
وفي ما يلي تدوينة ياسين العياري:
"المرحوم هيكل الراشدي قتلته الهمجية البوليسية و في مجلس الأمن القومي لاهين ينومرو في بعضهم و يرجعوا في الفازات!
وقال ياسين العياري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " في مجلس الأمن القومي لاهين ينومرو في بعضهم و يرجعوا في الفازات!"، مضيفا " خلي نقولها: برئيسنا، برئيس حكومتنا، برئيس مجلس نوابنا : ماكمش في حجم اللحظة، عايشين خارج الزمن، أولوياتكم و مشاغلكم و شكلياتكم و عركاتكم الفارغة في بعضكم لا تعني أحدا، و سندفع ثمن صبيانياتكم، الكلنا و باهضا".
وتابع ياسين العياري " ماكمش متع تسيير دولة في محنة، حدكم، حد تسيير حنة توفى بعركة".
وفي ما يلي تدوينة ياسين العياري:
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