العياري لمجلس الأمن القومي: ماكمش متع تسيير دولة في محنة... وعركاتكم الفارغة في بعضكم لا تعني أحدا

"المرحوم هيكل الراشدي قتلته الهمجية البوليسية و في مجلس الأمن القومي لاهين ينومرو في بعضهم و يرجعوا في الفازات!

خلي نقولها: برئيسنا، برئيس حكومتنا، برئيس مجلس نوابنا : ماكمش في حجم اللحظة، عايشين خارج الزمن، أولوياتكم و مشاغلكم و شكلياتكم و عركاتكم الفارغة في بعضكم لا تعني أحدا، و سندفع ثمن صبيانياتكم، الكلنا و باهضا!

ماكمش متع تسيير دولة في محنة، حدكم، حد تسيير حنة توفى بعركة.

دولة الهواة!".

انتقد الاثنين 25 جانفي، النائب ياسين العياري التجاذبات التي رافقت اجتماع مجلس الأمن القومي وقال ياسين العياري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " في مجلس الأمن القومي لاهين ينومرو في بعضهم و يرجعوا في الفازات!"، مضيفا " خلي نقولها: برئيسنا، برئيس حكومتنا، برئيس مجلس نوابنا : ماكمش في حجم اللحظة، عايشين خارج الزمن، أولوياتكم و مشاغلكم و شكلياتكم و عركاتكم الفارغة في بعضكم لا تعني أحدا، و سندفع ثمن صبيانياتكم، الكلنا و باهضا".وتابع ياسين العياري " ماكمش متع تسيير دولة في محنة، حدكم، حد تسيير حنة توفى بعركة".