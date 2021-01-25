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تزامنا مع جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري، 29 منظمة تدعو إلى التظاهر أمام البرلمان

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 17:10 قراءة: 0 د, 20 ث
أصدرت الاثنين 25 جانفي، 29 منظمة من المجتمع المدني بيانا مشتركا دعت من خلاله الشعب التونسي إلى إعلان يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 يوم غضب وطني والاحتجاج أمام مقّر البرلمان بباردو.

وبرّرت هذه المنظمات وعلى رأسها نقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ورابطة حقوق الانسان، دعوتها للاحتجاج برفض ما وصفتها السياسة الأمنية للحكومة في التعاطي مع الاحتجاجات وبتصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني.




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