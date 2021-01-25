الشارع المغاربي: حضور سامية عبّو في اجتماع مجلس الأمن القومي يفجر الخلافات بين قيس سعيّد وهشام المشيشي

نقل موقع الشارع المغاربي الاثنين 25 جانفي عن مصدر قال إنه رفيع المستوى أن اجتماع مجلس الأمن القومي شهد مشاحنات بسبب نقاش حاد حول التحوير الوزاري وبسبب مشاركة النائبة سامية عبّو .وقال المصدر ان الاجتماع شهد ايضا مشاركة وزيرين مقالين هما وزير العدل ووزيرة املاك الدولة وان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعرب عن رفضه التحوير وانتقد عدم احترام الاجراءات من ذلك عدم مصادقة مجلس الوزراء عليهوابرز المصدر ان المشيشي وجد نفسه في وضع محرج وانه ورئيس البرلمان راشد الغنوشي طلبا رفع الاجتماع .