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الشارع المغاربي: حضور سامية عبّو في اجتماع مجلس الأمن القومي يفجر الخلافات بين قيس سعيّد وهشام المشيشي

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 16:25 قراءة: 0 د, 26 ث
نقل موقع الشارع المغاربي الاثنين 25 جانفي عن مصدر قال إنه رفيع المستوى أن اجتماع مجلس الأمن القومي شهد مشاحنات بسبب نقاش حاد حول التحوير الوزاري وبسبب مشاركة النائبة سامية عبّو .

وقال المصدر ان الاجتماع شهد ايضا مشاركة وزيرين مقالين هما وزير العدل ووزيرة املاك الدولة وان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعرب عن رفضه التحوير وانتقد عدم احترام الاجراءات من ذلك عدم مصادقة مجلس الوزراء عليه


وابرز المصدر ان المشيشي وجد نفسه في وضع محرج وانه ورئيس البرلمان راشد الغنوشي طلبا رفع الاجتماع .




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219308

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 15h 20m |           
عدة مواضيع يتناولها هذا المجلس هي من اختصاص مجلس الوزراء،وربما يكون ذلك انجع لتواجد كل الوزراء،ويمكن لرئيس الجمهورية اقتراح ادراج هذه المواضيع على مجلس الوزراء وتراسه للمجلس اذا اراد ذلك



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