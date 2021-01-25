عصام الشابي: الصادق شعبان يطالب قيس سعيد باختراق الدستور لا يستقيم الظل و العود أعوج

باب نات -

" مرة أخرى يتحفنا الاستاذ الصادق شعبان بأرائه و مقترحاته.

فهو لا يرى جدوى من انعقاد الحوار الوطني و لا في نجاحه ان انعقد.. و هل كنا ننتظر خلاف ذلك من رجل لم يعرف في تاريخه السياسي لجوءا للحوار او اعتماده اسلوبا لحل المشاكل .

و هو يدعو رئيس الجمهورية سواء بتفعيل الفصل 80 من الدستور او بدونه الى ابقاء مجلس الامن القومي في حالة انعقاد دائم لان الكل اصبح في نظره أمنيا : الاقتصاد و الاستقرار و قوت الناس الخ ...وفاء من الرجل لمبادئ مدرسة الحلول الامنية و المعالجة البوليسية التي اعتمدها النظام السابق كعلامة مسجلة.

و يدعو السيد شعبان الى ضرورة تركيز كل السلطات،وقت الازمات، بيد شخص واحد و يقترح على الرئيس قيس سعيد في ما يبدو عرضا للخدمات القيام بتحوير النظام الانتخابي و تعديل الدستور و عرضهما على الاستفتاء ، خاصة وهو المختص في تفصيل الدساتير على مقاس الحاكم بأمره و ان إقتضى الحال أكثر من مرة ليتناسب مع مواصفات الماسك بمصير البلاد و رقاب العباد.

في كلمة : لا يستقيم الظل و العود أعوج."

هاجم الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي احد رموز نظام بن علي الصادق شعبان بعد ان دعا الأخير رئيس الجمهورية قيس سعيد الى خرق الدستور وجعل كل السلط بيده.وقال عصام الشابي في إشارة الى الصادق شعبان " لا يستقيم الظل و العود أعوج" في إشارة الى ان الأخير يتبنى نفس السياسات التي لا تحترم الدستور.