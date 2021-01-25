عصام الشابي: الصادق شعبان يطالب قيس سعيد باختراق الدستور لا يستقيم الظل و العود أعوج

باب نات - هاجم الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي احد رموز نظام بن علي الصادق شعبان بعد ان دعا الأخير رئيس الجمهورية قيس سعيد الى خرق الدستور وجعل كل السلط بيده.
وقال عصام الشابي في إشارة الى الصادق شعبان " لا يستقيم الظل و العود أعوج" في إشارة الى ان الأخير يتبنى نفس السياسات التي لا تحترم الدستور.
وكتب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" مرة أخرى يتحفنا الاستاذ الصادق شعبان بأرائه و مقترحاته.
وقال عصام الشابي في إشارة الى الصادق شعبان " لا يستقيم الظل و العود أعوج" في إشارة الى ان الأخير يتبنى نفس السياسات التي لا تحترم الدستور.
وكتب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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