بعد نجاح جلسة التفاوض...إلغاء إضراب أعوان مندوبية المرأة والأسرة والطفولة بولاية صفاقس

باب نات -

تم إلغاء إضراب أعوان مندوبية المرأة والأسرة والطفولة بولاية صفاقس الذي كان مبرمجا يوم 26 جانفي الجاري وذلك إثر جلسة تفاوضية منعقدة صباح الجمعة 22 جانفي 2021 بمقر ولاية صفاقس.وقالت مصادرنا ان إلغاء الإضراب جاء على اثر جلسة عمل أشرف عليها معتمد مركز ولاية صفاقس ضياء عاشور وبحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وأعضاء النقابة الأساسية والمندوب الجهوي للمرآة والطفوقة بالإضافة إلى ممثل عن الوزارة المعنية وذلك من اجل النظر في نقاط البرقية الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل ونقابة الشباب والطفولة، المتعلقة اساسا بوضعية المركز المندمج وتنقية المناخ الاجتماعي داخل المندوبية وانطلاق العمل بمنظومة أنصاف لتقديم الوثائق المناسبة للأعوان بالمندوبية وغيرها.