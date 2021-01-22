علي الكعلي يشارك في موكب تدشين مركز منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) بإسطنبول

باب نات - في إطار التعاون بين تونس و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، شارك وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي عبر آلية التواصل عن بعد في موكب تدشين مركز المنظمة باسطنبول الذي انتظم تحت إشراف ر ئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

و أعرب الوزير في مداخلته بالمناسبة علي أهمية دور هذا المركز في دفع التعاون بين المنظمة و بلدان شمال إفريقيا و الشرق الأوسط و تطوير آليات التعاون الدولي للمساعدة في إيجاد الحلول الملائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة COVID-19.



كما أعرب الوزير عن تقديره لتجديد الثقة في تونس بمنحها رئاسة مبادرة المنظمة حول الحوكمة و التنافسية من أجل دعم التنمية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا للفترة 2021 / 2025, مؤكدا على إلتزام تونس بمواصلة الجهود في إطار دورها المحوري في هذه المبادرة، كقوة إقتراح من جهة و كمنسق لمختلف الأنشطة المنضوية صلب هذه المبادرة.



