رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا عن النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 بقصر باردو ، وفدا عن النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية يتقدّمهم الحبيب الحبيبي رئيس المكتب التنفيذي للنقابة.واطلع أعضاء الوفد رئيس مجلس نواب الشعب على أوضاع القطاع وعلى المشاكل الهيكلية التي يعاني منها، مشيرين بالخصوص الى الإشكاليات المادية والمعنوية التي تعترض العاملين المنتمين لهذا الجسم الهام.وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن يقينه في أن اصلاح المؤسسة الديوانية هو مفتاح لإصلاحات في قطاعات اخرى ذات العلاقة، وذلك لها من قيمة حيوية بالنسبة الى اقتصاد البلاد ومن دور استراتيجي في حماية الاقتصاد الوطني وتنميته.كما ابرز رئيس مجلس نواب الشعب ضرورة العمل على مزيد تطوير القطاع الديواني وإصلاحه بمساهمة كل العاملين فيه. مؤكّدا استعداد المؤسسة البرلمانية للمساهمة الفاعلة في سن القوانين الرامية الى النهوض بالمؤسسة الديوانية.