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مواطن يقطع كلام مراسل العربية "ويتهمه بالفتنة"

Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 - 15:58 قراءة: 0 د, 20 ث
تعرض مراسل قناة العربية وليد بن عبد الله خلال البث الحي الى المضايقة من قبل احد المواطنين الذي اتهمه واتهم القناة بنشر الفتنة.
وقد رد وليد بن عبد الله انه يقوم بواجبه الصحفي وانه لا يحق لاحد منعه من العمل الصحفي.

وكانت نقابة الصحفيين اعتبرت ان مثل هذه التصرفات غير مقبولة وانها تشهير بالاعلام والاعلاميين.


الفيديو: الدقيقة 2



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