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ياسين العياري "أحاكم في المحاكم الفرنسية بسبب حرصي على مصالح شعبي ولن اتراجع"

Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 - 12:47 قراءة: 1 د, 0 ث
كشف النائب ياسين العياري انه لا يزال يحاكم في القضاء الفرنسي بعد ان عمل جاهدا على الدفاع على مصالح الشعب الاقتصادية.
واضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان " شركة بترولية و عائلة سياسية فرنسية تهرسله عقابا على سعيه للحفاظ على مصالح الدولة التونسية وسط صمت مطبق من مختلف الحكومات والسياسيين".

وقال العياري انه سيخوض المعركة مضيفا خيروني بين امرين " ايجا لفرنسا و تحاكم و نمرمدوك قضائيا، أنت نائب الشعب التونسي المنتخب و من ورائك شعب كامل، إمكانياتنا و محامينا و علاقاتنا السياسية لا قبل لك بها و شهريتك كاملة ما تخلصلكش ساعة محامي.

- ما تجيش؟ تهبط في الإنتربول، و تصبح "نائب شعب تونسي منتخب" ملاحق دوليا و ما عندكش الحق تخرج من بلادك
و في الحالتين، ستكون عبرة لأي نائب شعب تونسي يحاول يحافظ على مصالح بلاده، موش بالصراخ و الشعارات (ذلك مسموح و مرحب به) بل يتجرأ إنه يزعج في العمق شركات بترولية أو عائلات سياسية أجنبية متنفذة في تونس.
لكن، فريق أمل و عمل، إختار الخيار الثالث!
خيار المواجهة، خيار داوود ضد جالوت رغم إختلال موازين القوى : المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف و النتائج و التضحيات!
وختم ياسين العياري قائلا "لا هروب من ساحة المعركة! ".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219164

Sarramba  ()  |Vendredi 22 Janvier 2021 à 14h 18m |           
Si EL AYARI, dommage, le document n'est pas entier!
Ensuite ce n'est qu'un avis "préalable à une mise en examen"! C'est à dire, il est encore possible que l'affaire soit classé sans suite. A la condition sine-qua-non que tu fournisses un minimum de, début ou soupçon, preuves sur le fond du problème!
2eme, combien même tu seras poursuivis pour "diffamation et ou injure publique", ce type de délits n'est pas publier sur INTERPOLE!
En effet, en cas condamnation ferme et définitive, le jugement ne dépasse pratiquement jamais le dédommagement pécunier!

Donc il est contreproductif, exagéré voire intellectuellement "malhonnête" d'interpeler l'opinion publique avec des arguments fallacieux !!!???

Après tout c'est le risque minimum, d'être attaqué pour diffamation, pour un militant qui se respecte et digne de son militantisme.

RESA67  (France)  |Vendredi 22 Janvier 2021 à 13h 38m |           
Les Balkany ne sont pas synonymes d’honnêteté.
On en a eu l’exemple en France en 2020



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