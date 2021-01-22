ياسين العياري "أحاكم في المحاكم الفرنسية بسبب حرصي على مصالح شعبي ولن اتراجع"

كشف النائب ياسين العياري انه لا يزال يحاكم في القضاء الفرنسي بعد ان عمل جاهدا على الدفاع على مصالح الشعب الاقتصادية.واضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان " شركة بترولية و عائلة سياسية فرنسية تهرسله عقابا على سعيه للحفاظ على مصالح الدولة التونسية وسط صمت مطبق من مختلف الحكومات والسياسيين".وقال العياري انه سيخوض المعركة مضيفا خيروني بين امرين " ايجا لفرنسا و تحاكم و نمرمدوك قضائيا، أنت نائب الشعب التونسي المنتخب و من ورائك شعب كامل، إمكانياتنا و محامينا و علاقاتنا السياسية لا قبل لك بها و شهريتك كاملة ما تخلصلكش ساعة محامي.- ما تجيش؟ تهبط في الإنتربول، و تصبح "نائب شعب تونسي منتخب" ملاحق دوليا و ما عندكش الحق تخرج من بلادكو في الحالتين، ستكون عبرة لأي نائب شعب تونسي يحاول يحافظ على مصالح بلاده، موش بالصراخ و الشعارات (ذلك مسموح و مرحب به) بل يتجرأ إنه يزعج في العمق شركات بترولية أو عائلات سياسية أجنبية متنفذة في تونس.لكن، فريق أمل و عمل، إختار الخيار الثالث!خيار المواجهة، خيار داوود ضد جالوت رغم إختلال موازين القوى : المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف و النتائج و التضحيات!وختم ياسين العياري قائلا "لا هروب من ساحة المعركة! ".