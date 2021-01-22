بسام الطريفي في مشادّة كلامية مع سامى الطريقي: أبناء النهضة ليسوا أبناء الشعب التونسي..

باب نات -

شهد الخميس 21 جانفي، برنامج تونس اليوم مشادرة كلامية حادة بين القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي ونائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان بسام الطريفي على خلفية تصريحات رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني.ووصف الطريفي تصريحات عبد الكريم الهاروني بالخطيرة مشيرا إلى أن النهضة تستعد لانزال ميليشيات الي الشوارع لمواجهة المحتجين.ودافع عن التحركات الليلية معتبرا أنها رد فعل طبيعي للسياسات الفاشلة لمدّة 10 سنوات قائلا "عندما يُمارس العنف الاقتصادي والاجتماعي على الشباب فهو سيمارس العنف" مشدّدا على أن المستهدف من الاحتجاجات هي السياسات والأطراف التي فقّرت الشعب وفق تعبيره.من جانبه نفى القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي ما نسب للهاروني مشيرا إلى أن الهاروني تحدّث عن دور التونسيين بما فيهم النهضويين في حماية الممتلكات الخاصة والعامة.وذكّر ب14 جانفي وكيف أن الشباب في مختلف الجهات قاموا بحماية أحيائهم والممتلكات الخاصة والعامة وخاطب بسام الطريفي قائلا "في 14 جانفي شكون الي حمى المؤسسات العامة والخاصة موش المواطنيين؟؟".فردّ بسام الطريفي قائلا "أبناء الشعب التونسي موش أبناء النهضة، أولاد النهضة عندهم سوابق في 9 أفريل اعتداو على المحتجين واعتداو على الاتحاد، أولاد النهض عندهم سوابق في الاعتداء بالعنف على أفراد الشعب".واستنكر سامي الطريقي خطاب بسام الطريفي ووصفه بالخطاب التحريضي والخطير وخاطبه قائلا "انت تحرّض على أبناء حركة النهضة والأصل في الأشياء انك تدافع على جميع المواطنين موش التحريض والتفرقة".