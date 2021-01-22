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بسام الطريفي في مشادّة كلامية مع سامى الطريقي: أبناء النهضة ليسوا أبناء الشعب التونسي..

Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 - 08:14 قراءة: 1 د, 6 ث
باب نات - شهد الخميس 21 جانفي، برنامج تونس اليوم مشادرة كلامية حادة بين القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي ونائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان بسام الطريفي على خلفية تصريحات رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني.
ووصف الطريفي تصريحات عبد الكريم الهاروني بالخطيرة مشيرا إلى أن النهضة تستعد لانزال ميليشيات الي الشوارع لمواجهة المحتجين.

ودافع عن التحركات الليلية معتبرا أنها رد فعل طبيعي للسياسات الفاشلة لمدّة 10 سنوات قائلا "عندما يُمارس العنف الاقتصادي والاجتماعي على الشباب فهو سيمارس العنف" مشدّدا على أن المستهدف من الاحتجاجات هي السياسات والأطراف التي فقّرت الشعب وفق تعبيره.


من جانبه نفى القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي ما نسب للهاروني مشيرا إلى أن الهاروني تحدّث عن دور التونسيين بما فيهم النهضويين في حماية الممتلكات الخاصة والعامة.

وذكّر ب14 جانفي وكيف أن الشباب في مختلف الجهات قاموا بحماية أحيائهم والممتلكات الخاصة والعامة وخاطب بسام الطريفي قائلا "في 14 جانفي شكون الي حمى المؤسسات العامة والخاصة موش المواطنيين؟؟".
فردّ بسام الطريفي قائلا "أبناء الشعب التونسي موش أبناء النهضة، أولاد النهضة عندهم سوابق في 9 أفريل اعتداو على المحتجين واعتداو على الاتحاد، أولاد النهض عندهم سوابق في الاعتداء بالعنف على أفراد الشعب".

واستنكر سامي الطريقي خطاب بسام الطريفي ووصفه بالخطاب التحريضي والخطير وخاطبه قائلا "انت تحرّض على أبناء حركة النهضة والأصل في الأشياء انك تدافع على جميع المواطنين موش التحريض والتفرقة".

الفيديو: بداية من 33.14



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219154

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 22 Janvier 2021 à 08h 55m |           
ما تغير شيئ الاعلام الفاسد منذ الثورة اي عشرة سنين وهو يستدعي عضو من النهضة ويستدعي كمشة من اعدائها ليحصروه !!!
الى متى ؟؟؟

Bazdig  (Tunisia)  |Vendredi 22 Janvier 2021 à 08h 33m |           
آش نية الحكاية؟ حتى منطمة حقوق الانسان باخذو فيها بالوراثة؟ من دار الطريفي موش خارجة. اعطو ا معاكم شوية لاولاد الحاج والا الهوادفية والا الشمانقية.

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 22 Janvier 2021 à 08h 27m |           
هذا خطاب العنصيرة و الكراهية ضد ابناء النهضة و فيه تحرض كذلك على العنف و التقاتل



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