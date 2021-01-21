رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن

باب نات -

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 21 جانفي 2021 رسالة الى الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.وذكر رئيس الدولة بالمناسبة بالعلاقات العريقة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ مايزيد عن قرنين، معربا عن استعداده للعمل مع الرئيس الجديد من أجل مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية.وأكد رئيس الجمهورية على ثوابت السياسة الخارجية التونسية ومن بينها التعاون والتشاور في كافة المجالات والعمل على مزيد دعمها وفتح آفاق جديدة لتطويرها.