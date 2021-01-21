     

رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 20:54 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 21 جانفي 2021 رسالة الى الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وذكر رئيس الدولة بالمناسبة بالعلاقات العريقة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ مايزيد عن قرنين، معربا عن استعداده للعمل مع الرئيس الجديد من أجل مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية.


وأكد رئيس الجمهورية على ثوابت السياسة الخارجية التونسية ومن بينها التعاون والتشاور في كافة المجالات والعمل على مزيد دعمها وفتح آفاق جديدة لتطويرها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219145



En continu

Toutes les news

الخميس 21 جانفي 2021 | 8 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:35 15:13 12:38 07:29 05:58
11°
 18° % 66 :الرطــوبة
تونــس 10°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1019°-1016°-1118°-1016°-9
  • Avoirs en devises
    22902,9

  • (21 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30122 DT        1$ =2,71541 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 jan)   1760,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة