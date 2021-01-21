الهاروني يتّهم محترفي الفبركة باجتزاء تصريحاته ومحاولة الصاق تصريح كاذب به

باب نات -

اتّهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني من وصفهم محترفي الفبركة باجتزاء تصريحاته التي أدلى بها الاربعاء 20 جانفي لقناة الزيتونة.واعتبر الهاروني أن هناك حملة ممنهجة لالصاق تصريح كاذب به ونشر تصريحه دون اجتزاء مشيرا إلى أن تصريحه لا يتضمن أبدا دعوة لأبناء النهضة للتصدي إلى المحتجين كما يتم تداوله.يذكر أن تصريحات الهاروني أثارت جدلا واسعا ودفعت بعض الأحزاب إلى اصدار بيانات تنديد وتحذير على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب اللذان حمّلا رئيس الحكومة هشام المشيشي والقضاء تبعات التصريحات الإعلامية لعدد من قيادات حركة النهضة وبالخصوص تلك الصادرة عن رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، التي دعا فيها أنصار الحركة للمشاركة في فرض الأمن خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد.وأكدا، في بيانين صادرين عنهما الخميس، أنهما يتابعان بقلق شديد التصريحات الاعلامية لقيادات حركة النهضة التي "أكدت عزمها على المشاركة في فرض الامن عبر منخرطيها".