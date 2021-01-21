الشروق أون لاين: وزير الداخلية المقال تحصل على "تأشيرات سفر مشبوهة" إلى الولايات المتحدة وأوروبا

نقل الخميس 21 جانفي، موقع الشروق أون لاين عن مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى أن وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين تمكّن قبل إقالته بفترة قصيرة من الحصول على تأشيرة سفر الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 10 سنوات له و لزوجته و لأبنائه مستغلا منصبه.وقال الموقع أن شرف الدين طالب من مسؤولين ديبلوماسيين أمريكيين زاروه في مقر الوزارة من تمكينه من هذه التأشيرة.وتمكن الوزير المقال تمكن أيضا و عائلته من الحصول على تأشيرة للاتحاد الأوربي لمدة أربعة سنوات بنفس الأسلوب.وأثارت سلوكيات شرف الدين استغراب الجهات المعنية الذين وصفوا العملية بالمشبوهة خاصة ان الوزير السابق كان يملك جوازا ديبلوماسيا في تلك الفترة و لا يحتاج إلى تأشيرات للسفر.وذكر الموقع أن سفارتي فرنسا وأمريكا راسلتا وزارة الداخلية وتم اعلام قياداتها بملف الفيزا و ذلك اثر إقالة توفيق شرف الدين من منصبه على رأس وزارة الداخلية.