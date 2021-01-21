تعزيز علاقات التعاون الثنائي والإعداد للاستحقاقات المقبلة محور لقاء وزير الخارجية مع سفير العراق بتونس

باب نات -

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 20 جانفي 2021، بمقر الوزارة، ماجد اللجماوي، سفير جمهورية العراق بتونس. ومثّل اللقاء مناسبة للتأكيد على الروابط التاريخية العريقة والمتميّزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى أرفع المستويات.وأكّد عثمان الجرندي على أهمية دفع العلاقات التونسية العراقية، لاسيما في المجالات الاقتصادية، من خلال تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين، واستغلال ما يتوفر من إمكانيات هامة للتعاون الثنائي، إلى جانب مزيد الترويج للوجهة السياحية التونسية في السوق العراقية.كما شدّد الوزير على أهمية الإعداد الجيّد للدورة الـقادمة للجنة المشتركة التونسية العراقية والتي ستمثل مناسبة لمزيد التواصل بين الجانبين وبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتطويره واستكشاف مجالات جديدة ومبتكرة لا سيما في الميادين الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.ومن جانبه، أكّد السفير العراقي على التطلع لدعم التعاون التونسي العراقي واستثمار ما يتوفر من قواسم مشتركة وعلاقات متينة لما فيه خير البلدين، مبديا الحرص على بذل كل ما في وسعه لتأمين أسباب نجاح الاستحقاقات الثنائية المقبلة .كما أشاد ماجد اللجماوي بما يتوفر في تونس من مقومات وإمكانيات كبيرة في قطاعات متعدّدة والتي يمكن للبلدين الاستفادة منها، مبرزا أهمية انخراط القطاع الخاص في كلا البلدين لدفع مسيرة التعاون الثنائي من خلال بعث مشاريع مشتركة تدر بالفائدة على الجانبين.