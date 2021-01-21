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أسامة الخليفي: رئاسة الجمهورية موش راضية على الأحزاب و البرلمان

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 14:01 قراءة: 0 د, 26 ث
اعتبر رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج اذاعة موزاييك اليوم الخميس 21 جانفي ان هنالك تحريضا على مؤسسات الدولة التونسية.

وأضاف الخليفي " فيديو الرئيس في المنيهلة مع مجموعة من المواطنين هي رسالة من رئاسة الجمهورية لعدم رضاها على الأحزاب و البرلمان وهذا خطير".


وأكد اسامة الخليفي ان ان رئاسة الجمهورية في قطيعة مع البرلمان مضيفا " الرئاسة لم تكلف نفسها نعي النائب مبروك الخشناوي"... فيديو

الفيديو: الدقيقة 8 و30ث



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219111

MedTunisie  ()  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 14h 26m |           
ربي يستر من قيس سعيد و امثاله من الذين لهم منظور اخر للديمقراطية و عقلية اللجان الشعبية



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