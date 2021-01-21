أسامة الخليفي: رئاسة الجمهورية موش راضية على الأحزاب و البرلمان

اعتبر رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج اذاعة موزاييك اليوم الخميس 21 جانفي ان هنالك تحريضا على مؤسسات الدولة التونسية.
وأضاف الخليفي " فيديو الرئيس في المنيهلة مع مجموعة من المواطنين هي رسالة من رئاسة الجمهورية لعدم رضاها على الأحزاب و البرلمان وهذا خطير".
وأكد اسامة الخليفي ان ان رئاسة الجمهورية في قطيعة مع البرلمان مضيفا " الرئاسة لم تكلف نفسها نعي النائب مبروك الخشناوي"... فيديو
الفيديو: الدقيقة 8 و30ث
وأضاف الخليفي " فيديو الرئيس في المنيهلة مع مجموعة من المواطنين هي رسالة من رئاسة الجمهورية لعدم رضاها على الأحزاب و البرلمان وهذا خطير".
وأكد اسامة الخليفي ان ان رئاسة الجمهورية في قطيعة مع البرلمان مضيفا " الرئاسة لم تكلف نفسها نعي النائب مبروك الخشناوي"... فيديو
الفيديو: الدقيقة 8 و30ث
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