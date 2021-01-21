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امام جناحية تونس ....عام سجنا في حق 80 نشالا تم ضبطهم خلال الحجر الصحي الشامل..

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 12:28 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعام سجنا في حق 80 موقوفا احيلوا على انظارها بعد أن تم ضبطهم خلال الحجر الصحي الشامل أثر تورطهم في قضايا نشل لهواتف المواطنين بوسائل النقل العمومي واثر مرورهم بالطريق العام ...

وقد اصدرت هيىة الدائرة حكمها على جميع الموقوفين وهم 80 متهما المحالين على انظارها خلال يوم واحد ....


وللاشارة فان ظاهرة النشل تفاقمت بشكل كبير سواء بوسائل النقل او بالاماكن العامة ...

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