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بلدية المرسى تمضي اتفاقية شراكة مع جمعية من أجل نشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 15:03 قراءة: 0 د, 38 ث
أمضت بلدية المرسى يوم الأربعاء 20 جانفي 2021 اتفاقية شراكة مع جمعية " Vélorution Tunisie" من أجل نشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية وجعلها بذلك دعامة أساسية للتنقل داخل المرسى.

وتمثل هذه المبادرة جزء مهما من الحلول التي تسعى بلدية المرسى إلى تقديمها في مجال النقل لما تحمله من إيجابيات، إذ تسهل الدراجات الهوائية تنقلات المواطنين كما أنها تخفف من مشاكل الازدحام المروري.




إضافة إلى ذلك، تعتبر الدراجة الهوائية وسيلة نقل ايكولوجية غير ملوثة و صديقة للبيئة. كما تساهم في تعزيز الصحة البدنية ، فاستخدامها يمثل شكلا من أشكال الرياضة.

يشار إلى أن جميعة " Vélorution Tunisie " تأسست سنة 2017 وهي تسجل إقبالا كبيرا على نشاطاتها المتمثلة في تعليم سياقة الدراجات وسياحة الدراجات الهوائية. وتضم الجمعية مركزا ثقافيا "دار الدراجات الهوائية" لنشر ثقافة استخدامها.

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