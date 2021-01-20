جلال بريك لنوفل الورتاني " الغشة هل ترضاها لاختك"

ندد الناشط السياسي جلال بريك عبر امواج راديو اف ام اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021 بالمادة التي يقدمها الإعلامي نوفل الورتاني في برامجه.
ووصف بريك المادة بالغشة'' و''الايحاءات الجنسية'' المفضوحة.
ووجه جلال بريك سؤالا إلى نوفل الورتاني قائلا ''ما هذا يا نوفل أترضاه لأختك؟''.
وكانت الهايكا، سلطت خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار على قناة التاسعة بسبب خرق ينال من كرامة المرأة .
ويتعلق الجزء موضوع الخرق المسجل من حلقة برنامج ديما لاباس التي تم بثها بتاريخ 26 ديسمبر 2020، بحسب تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة، بفقرة ترفيهية اتخذت شكل مسابقة قدمها نوفل الورتاني وضيفه عبد الرزاق الشابي وقاما خلالها بتوجيه فتاتين مشاركتين في المسابقة ما جعلهما في وضع مهين، بحسب العبارات المستعملة في تنشيط الفقرة.
وذكرت هيئة الاتصال السمعي والبصري بأن هذا الوضع ينال من صورة المرأة وكرامتها في مخالفة لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ومقتضيات المرسوم عدد 116 والفصول 13، 14، 24 و25 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
ووصف بريك المادة بالغشة'' و''الايحاءات الجنسية'' المفضوحة.
ووجه جلال بريك سؤالا إلى نوفل الورتاني قائلا ''ما هذا يا نوفل أترضاه لأختك؟''.
وكانت الهايكا، سلطت خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار على قناة التاسعة بسبب خرق ينال من كرامة المرأة .
ويتعلق الجزء موضوع الخرق المسجل من حلقة برنامج ديما لاباس التي تم بثها بتاريخ 26 ديسمبر 2020، بحسب تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة، بفقرة ترفيهية اتخذت شكل مسابقة قدمها نوفل الورتاني وضيفه عبد الرزاق الشابي وقاما خلالها بتوجيه فتاتين مشاركتين في المسابقة ما جعلهما في وضع مهين، بحسب العبارات المستعملة في تنشيط الفقرة.
وذكرت هيئة الاتصال السمعي والبصري بأن هذا الوضع ينال من صورة المرأة وكرامتها في مخالفة لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ومقتضيات المرسوم عدد 116 والفصول 13، 14، 24 و25 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
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