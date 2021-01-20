الدّاخليّة تنفي وفاة شخص بأحد المستشفيات بولاية سوسة نتيجة تعرّضه لاعتداء أمني

على إثر ما يتمّ تداوله من أخبار على صفحات التّواصل الاجتماعي مفادها وفاة شخص (أصيل مدينة سبيطلة) بأحد المستشفيات بولاية سوسة نتيجة تعرّضه لاعتداء من قبل الوحدات الأمنيّة إبّان الأحداث الأخيرة،تُعلم وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنّ المعني بالأمر لا يزال يخضع للعلاج بالمستشفى المذكور، علما وأنّه لم يثبت إلى حدّ التّاريخ ما يفيد أنّ إصابته ناتجة عن تعرّضه لقذيفة غاز، كما تُعلم وأنّه تمّ فتح بحث عدليّ للوقوف على حقيقة الواقعة بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة.وتدعو وزارة الدّاخليّة في نفس البلاغ إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزّائفة التي يتمّ تداولها على صفحات التّواصل الاجتماعي بغاية توتير الأوضاع والحرص على التّأكّد من صحّتها من المصادر الرّسميّة.