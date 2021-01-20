في البرلمان: ياسين العياري يستعين بأغنية لجماهير الافريقي لتفسير تحرّكات الشباب في مختلف الجهات

باب نات -

انعقدت الاربعاء 20 جانفي بمجلس النواب الجلسة المخصصة للحوار مع الحكومة ممثلة في وزراء الدفاع والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية على هامش الأحداث الأخيرةى التي شهدتها مختلف مناطق البلاد.وخلال مداخلته قال النائب ياسين العياري "شبيه الشباب شنية مشاكلو؟ هاو بش نعديهولكم مباشر نقلّكم شبيه" ووضع أغنية "حياتنا" لجماهير الافريقي عبر الهاتف وقام بتقريبه الي المصدح ليسمعها الجميع.وبعد تمرير الأغنية خاطب العياري الشباب قائلا "الشباب عركتكم موش مع هاذوما، هذوما صناع،.. عركتكم مع 4 عايلات باركين عالاقتصاد وهذم الي تشوفوا فيهم الكل صناع...خليو عركتكم مع العروفات".