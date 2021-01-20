زكرياء بوقيرة يستنكر طريقة التعامل معه من طرف نوفل الورتاني وينسحب من البلاتو

استضاف الثلاثاء 19 جانفي، الاعلامي نوفل الورتاني الدكتور زكرياء بوقرة المعروف بتوقعاته التي يصفه البعض بالغريبة والسوداوية بخصوص تداعيات فيروس كورونا.وجدد بوقرة انتقاده لتعاطي الدولة مع الفيروس والقرارات التي تم اتخاذها في حين قام نوفل الورتاني بمقاطعته عديد المرات وتكذيب تصريحاته الأمر الذي يبدو أن بوقرة لم يستسغه وقرر الانسحاب.