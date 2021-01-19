الصافي سعيد: ما يحدث حاليا في البلاد "أمر خطير" و''نحن جميعا مهدّدون بالكنس''

وصف النائب صافي سعيد المشاركين في الأحداث التي جدّت مؤخرا في مختلف جهات البلاد بـ''شباب الثورة الغاضب من الجميع''،
وقال النائب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 بالبرلمان ان ما يحدث حاليا في البلاد أمر خطير
مضيفا "نحن جميعا مهددون بالكنس" حسب تعبيره
واقترح الصافي سعيد، خلال الجلسة العامة، ان يكتفي البرلمان اليوم بنقاش الأوضاع الحالية في البلاد وتأجيل الجلسة إلى حين حضور وزراء الحكومة أو مسؤولين عن الحكومة.
وقال النائب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 بالبرلمان ان ما يحدث حاليا في البلاد أمر خطير
مضيفا "نحن جميعا مهددون بالكنس" حسب تعبيره
واقترح الصافي سعيد، خلال الجلسة العامة، ان يكتفي البرلمان اليوم بنقاش الأوضاع الحالية في البلاد وتأجيل الجلسة إلى حين حضور وزراء الحكومة أو مسؤولين عن الحكومة.
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 218988