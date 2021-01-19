باب نات -

قال النقابي الامني عماد بلحاج خليفة ان هنالك تجنيا على قوات الامن التي تقوم بحماية الممتلكات الخاصة والعامة من التخريب.وحول اداء الجهاز الامني والانتقادات الموجهة له قال عماد بلحاج خليفة " اعطني شعبا المانيا تو تلقى بوليس الماني واعطني شعبا تونسيا تو تلقى بوليس تونسي".واكد عماد بلحاج خليفة ان الوضع الحالي في تونس مثير للصدمة خاصة وان اعمال الحرق والتخريب غير مسبوقة.