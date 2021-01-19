بولبابه سالم للتلفزيون العربي : جانفي هو شهر الاحتجاجات لكن الراكبين على الأحداث سيفشلون مجددا

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في التلفزيون العربي ان التخريب و النهب ليس حراكا اجتماعيا لأننا لم نسمع شعارات و مسيرات بل نتابع لصوصية مراهقين في الليل .و اعتبر ان شهر جانفي عادة ما يشهد موجات احتجاجية و يكون شتاء تونس ساخنا لكن هناك من يريد الركوب على هذه الاحداث لتحقيق غايات سياسية لإعادة التموقع خاصة من الفاشلين في الانتخابات او بعض القوى الراديكالية و دعا الحكومة الى ان تكون المسألة الاقتصادية و الاجتماعية ذات أولوية .