بولبابه سالم للتلفزيون العربي : جانفي هو شهر الاحتجاجات لكن الراكبين على الأحداث سيفشلون مجددا

باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في التلفزيون العربي ان التخريب و النهب ليس حراكا اجتماعيا لأننا لم نسمع شعارات و مسيرات بل نتابع لصوصية مراهقين في الليل .
و اعتبر ان شهر جانفي عادة ما يشهد موجات احتجاجية و يكون شتاء تونس ساخنا لكن هناك من يريد الركوب على هذه الاحداث لتحقيق غايات سياسية لإعادة التموقع خاصة من الفاشلين في الانتخابات او بعض القوى الراديكالية و دعا الحكومة الى ان تكون المسألة الاقتصادية و الاجتماعية ذات أولوية .
و اعتبر ان شهر جانفي عادة ما يشهد موجات احتجاجية و يكون شتاء تونس ساخنا لكن هناك من يريد الركوب على هذه الاحداث لتحقيق غايات سياسية لإعادة التموقع خاصة من الفاشلين في الانتخابات او بعض القوى الراديكالية و دعا الحكومة الى ان تكون المسألة الاقتصادية و الاجتماعية ذات أولوية .
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