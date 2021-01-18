بولبابه سالم لقناة الجزيرة : احداث الشغب و النهب ليست حراكا اجتماعيا و هناك صراع بين مراكز نفوذ

باب نات - اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان الأحداث الأخيرة في تونس هي أعمال شغب و تخريب يقوم بها لصوص و مراهقون و ليست حراكا اجتماعيا لانها لم ترفع شعارات او مسيرات و كلها تحدث ليلا .



و اعتبر بولبابه سالم أن شهر جانفي في تونس يكون ساخنا ... وأضاف خلال استضافته في قناة الجزيرة ان هناك من يريد الركوب على الأحداث و الإستثمار في الفوضى من القوى الراديكالية كما يوجد صراع بين مراكز نفوذ اقتصادي في استهداف بعض المنشآت التجارية.



