     

بولبابه سالم لقناة الجزيرة : احداث الشغب و النهب ليست حراكا اجتماعيا و هناك صراع بين مراكز نفوذ

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 22:24 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان الأحداث الأخيرة في تونس هي أعمال شغب و تخريب يقوم بها لصوص و مراهقون و ليست حراكا اجتماعيا لانها لم ترفع شعارات او مسيرات و كلها تحدث ليلا .

و اعتبر بولبابه سالم أن شهر جانفي في تونس يكون ساخنا ... وأضاف خلال استضافته في قناة الجزيرة ان هناك من يريد الركوب على الأحداث و الإستثمار في الفوضى من القوى الراديكالية كما يوجد صراع بين مراكز نفوذ اقتصادي في استهداف بعض المنشآت التجارية.

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