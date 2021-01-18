الفخفاخ يؤكد ان التطرق لملف تضارب المصالح في جلسة علنية بالبرلمان تدخلا في القضاء

قال رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في بلاغ نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الاثنين انه يهمه ان أوضح للرأي العام ان المواضيع المثارة اليوم في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان ومنها التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الذي صدر منذ شهر أوت الماضي، قد تعهد بها القضاء وهو المؤهل وحده للبت فيها.واعتبر الفخفاخ ان التطرق لهذا الموضوع اليوم في جلسة علنية تزخر بالمغالطات من قبيل التشويش على أعمال الأبحاث القضائية الجارية وتدخّل صريح في سير القضاء كما أنه يمثل اعتداء على الاختصاص الحصري والمطلق للقضاء.وقال الفخفاخ انه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة.جدير بالذكر ان هيئة الرقابة العامة كشفت بان الفخفاخ كان في وضعية تضارب مصالح باعتباره رئيس حكومة وفي الوقت نفسه مساهما في شركة فاليس وفي المجمع.