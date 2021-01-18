     

رئيس الجمهورية يستقبل إحدى الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 20:32 قراءة: 0 د, 41 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 18 جانفي 2021 بقصر قرطاج رحمة سعيد إحدى الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل.

ومثل اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, مناسبة للتطرق إلى مشاغل الدكاترة وتطلعاتهم، وقد أكد رئيس الدولة على ضرورة إصلاح منظومة التعليم، مذكّرا بتقديمه منذ سنة 2012 مقترحا للمجلس الوطني التأسيسي يتعلق بإحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم.
وأضاف أنه سيتم عقد جلسة مع ثلة من الدكاترة المعطلين عن العمل وسيتولى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بلورة مقترحاتهم لعرضها لاحقا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول يوم السبت إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة حيث كان ينفذ عدد من الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل المعتصمين إضراب جوع، للمطالبة بحقهم في الانتداب.
وتعهد رئيس الجمهورية خلال تحادثه مع الدكاترة المضربين باستقبال ممثلين عنهم بقصر قرطاج ف للنظر في كيفية حلحلة ملفهم .

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