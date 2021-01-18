     

حمة الهمامي: ما يحدث من احتجاجات ليلية بشائر النصر على منظومة الفساد

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 18:44 قراءة: 0 د, 39 ث
علق الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ، اليوم الإثنين 18 جانفي 2021 ، على تدوينة القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام الذي وصف اليسار بالفشل وما يحدث من فوضى في الشارع بالثورة الفاشلة التي يقودها اليسار.
وقال حمة الهمامي " هل حزب العمال هم المتسببون في الفقر والبطالة والارهاب وانشار المخدرات".

وتابع حمة الهمامي " صحيح جبنا صفر فاصل أما في إنتخابات مزورة بشهادة محكمة المحاسبات ولكننا 100% في الدفاع عن حقوق شعبنا و100% في التصدي لكل مؤامرة تحاك ضد المفقرين و100% إحتكاكاً ومشروعية وقرباً من الطبقات الكادحة أما أنت جبت 12% في الإنتخابات أما عندك 0% في مصلحة الشعب!".


وقال حمة الهمامي أن ما حدث مقدمة ثورة حقيقية ستطيح بكل من أفسد حال البلاد في العشرية الأخيرة وان بشائر النصر قادمة.




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218939

Karimyousef  (France)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 20h 34m |           
منظومة الفساد هي التى مولت و نظمت اعتصاماتك و حملات انتخاباتك.

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 20h 13m |           
معناه هذا الشخص يشجع على السرقة و النهب من الطبقة القصّر لأنّ الطبقة المثقفة نبذته و رمته إلى مزبلة التاريخ

Weldtounes  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 19h 38m |           
Le communiste est mort dans son pays natal



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