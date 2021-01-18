حمة الهمامي: ما يحدث من احتجاجات ليلية بشائر النصر على منظومة الفساد

علق الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ، اليوم الإثنين 18 جانفي 2021 ، على تدوينة القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام الذي وصف اليسار بالفشل وما يحدث من فوضى في الشارع بالثورة الفاشلة التي يقودها اليسار.وقال حمة الهمامي " هل حزب العمال هم المتسببون في الفقر والبطالة والارهاب وانشار المخدرات".وتابع حمة الهمامي " صحيح جبنا صفر فاصل أما في إنتخابات مزورة بشهادة محكمة المحاسبات ولكننا 100% في الدفاع عن حقوق شعبنا و100% في التصدي لكل مؤامرة تحاك ضد المفقرين و100% إحتكاكاً ومشروعية وقرباً من الطبقات الكادحة أما أنت جبت 12% في الإنتخابات أما عندك 0% في مصلحة الشعب!".وقال حمة الهمامي أن ما حدث مقدمة ثورة حقيقية ستطيح بكل من أفسد حال البلاد في العشرية الأخيرة وان بشائر النصر قادمة.