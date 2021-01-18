   Warda - لو سألوك  

ديلو " سندعو المشيشي للتخلي عن اسماء مشبوهة في التحوير قبل عرضها على البرلمان"

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 14:34 قراءة: 0 د, 39 ث
قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 18 جانفي ان هنالك شبهات في بعض الاسماء التي اعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي في التحوير الوزاري.

واضاف سمير ديلو " إذا كانت الشبهات جدية في ما يخص اثنين أو ثلاثة وزراء مقترحين، سنطلب من رئيس الحكومة ابعادهم قبل عرضهم على البرلمان".
وتابع سمير ديلو " في الحكومة الحالية ليست هنالك اسماء نهضوية كما غاب الحضور المكثف للعنصر النسائي".


وحول الاحتجاجات الاخيرة قال ديلو انه ليس هنالك تحركات اعتباطية مضيفا " ما فماش واحد يكسر و يحرق من غير سبب وعلى السياسيين ان يفهموا الرسالة جيدا".
واكد ديلو ان ثورة الجياع تداعياتها خطيرة وان على الحكومة تعديل الاوضاع والبوصلة.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218920

LEDOYEN  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 15h 02m |           
No comment....quand on sait qu'il - avec les siens- ont géré le pays vers le chaos pendant 10 ans...10 ans à faire pourrir ce pauv' pays...Miskina Tunès



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news

الاثنين 18 جانفي 2021 | 5 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:32 15:10 12:37 07:30 05:59
13°
 15° % 62 :الرطــوبة
تونــس
3.09 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-915°-719°-817°-1119°-11
  • Avoirs en devises
    22816,8

  • (15 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 jan)   2497,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة