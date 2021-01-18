ديلو " سندعو المشيشي للتخلي عن اسماء مشبوهة في التحوير قبل عرضها على البرلمان"

قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 18 جانفي ان هنالك شبهات في بعض الاسماء التي اعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي في التحوير الوزاري.واضاف سمير ديلو " إذا كانت الشبهات جدية في ما يخص اثنين أو ثلاثة وزراء مقترحين، سنطلب من رئيس الحكومة ابعادهم قبل عرضهم على البرلمان".وتابع سمير ديلو " في الحكومة الحالية ليست هنالك اسماء نهضوية كما غاب الحضور المكثف للعنصر النسائي".وحول الاحتجاجات الاخيرة قال ديلو انه ليس هنالك تحركات اعتباطية مضيفا " ما فماش واحد يكسر و يحرق من غير سبب وعلى السياسيين ان يفهموا الرسالة جيدا".واكد ديلو ان ثورة الجياع تداعياتها خطيرة وان على الحكومة تعديل الاوضاع والبوصلة.