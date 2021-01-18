ديلو " سندعو المشيشي للتخلي عن اسماء مشبوهة في التحوير قبل عرضها على البرلمان"

قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 18 جانفي ان هنالك شبهات في بعض الاسماء التي اعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي في التحوير الوزاري.
واضاف سمير ديلو " إذا كانت الشبهات جدية في ما يخص اثنين أو ثلاثة وزراء مقترحين، سنطلب من رئيس الحكومة ابعادهم قبل عرضهم على البرلمان".
وتابع سمير ديلو " في الحكومة الحالية ليست هنالك اسماء نهضوية كما غاب الحضور المكثف للعنصر النسائي".
وحول الاحتجاجات الاخيرة قال ديلو انه ليس هنالك تحركات اعتباطية مضيفا " ما فماش واحد يكسر و يحرق من غير سبب وعلى السياسيين ان يفهموا الرسالة جيدا".
واكد ديلو ان ثورة الجياع تداعياتها خطيرة وان على الحكومة تعديل الاوضاع والبوصلة.
واضاف سمير ديلو " إذا كانت الشبهات جدية في ما يخص اثنين أو ثلاثة وزراء مقترحين، سنطلب من رئيس الحكومة ابعادهم قبل عرضهم على البرلمان".
وتابع سمير ديلو " في الحكومة الحالية ليست هنالك اسماء نهضوية كما غاب الحضور المكثف للعنصر النسائي".
وحول الاحتجاجات الاخيرة قال ديلو انه ليس هنالك تحركات اعتباطية مضيفا " ما فماش واحد يكسر و يحرق من غير سبب وعلى السياسيين ان يفهموا الرسالة جيدا".
واكد ديلو ان ثورة الجياع تداعياتها خطيرة وان على الحكومة تعديل الاوضاع والبوصلة.
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