   Majda Erroumi - عيناك  

شورى النهضة يعبر عن دعمه للتحوير الوزاري ويدعو التونسيين الي الوقوف صفا واحدا أمام كل الأعمال التخريبية

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 12:27 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - أصدر الاثنين 18 جانفي مجلس شورى النهضة بيانا عبر من خلاله عن دعمه للتحوير الوزاري وعن أمله في أن يحظى التحوير بدعم مختلف الأطراف السياسية.
وفي علاقة بالحوار الوطني جدد مجلس الشورى تأكيده على موقف الحركة الداعي الى التسريع بتنظيم حوار وطني يساعد على بلورة الاصلاحات الضرورية.
وبخصوص الأحداث التي شهدتها عدد مناطق البلاد دعا مجلس الشورى كل التونسيات والتونسيين للوقوف صفا واحدا أمام كل الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن البلاد وطمأنينة المواطنين.




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