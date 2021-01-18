الUPR يندّد بالتّسوّل المهين للقاح كورونا من الجزائر ويطالب بمقاضاة وزير الصحة المُقال لحرمان التونسيّين من اللقاح

باب نات -

كشف الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن وزير الصحة المقال فوزي المهدي حرم التونسيين من تلقيح كوفيد 19، مطالبا بمقاضاته ومحاسبة المسؤولين المقالين أو المغادرين.وعبّر الحزب، في بيان له اليوم، الاثنين 18 جانفي ، عن تفاجئه بما صدر عن وزارة الشؤون الخارجية وبتوصية من رئيس الجمهورية، بما وصفه تسوّل مهين للقاح كورونا من دولة الجزائر، معتبرا أن الطلب أحرج السلطات الجزائرية وأهان التونسيين.وأكد البيان أن الاتحاد تحصل على وثائق تثبت التقاعس والتهاون والتراخي الذي يتحمل مسؤوليته وزير الصحة المقال، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى حرمان التونسيين من الاستفادة من منظومة "كوفاكس".وطالب الاتحاد بمقاضاة وزير الصحة المقال، مؤكدا تهاونه بصحة التونسيين وتلاعبه بملف اللقاح، كما طالب الحزب بفتح بحث قضائي يشمل كبار المسؤولين الحكوميين المغادرين والحاليين سواء في حكومة الفخفاخ أو المشيشي.وجدّد الاتحاد دعوته لرئيس الجمهورية إلى الاضطلاع بمهامه الدستورية وأولها حماية التونسيين.