   Majda Erroumi - عيناك  

الحيوني: احداث الشغب والسرقة في عدد من الجهات .. إيقاف 632 شخصا .. واصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الامنيين

Photo Yassine Gaidi/AA
Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 12:03 قراءة: 0 د, 50 ث
قامت الوحدات الأمنية بإيقاف 632 شخصا، بصفة مبدئية، من بينهم عدد كبير من القصر، على خلفية التحركات الليلية و"أعمال التخريب والسرقة "في عدد من جهات البلاد ، وفق ما صرح به اليوم الاثنين الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد الحيوني لوكالة تونس افريقيا للانباء .

وقال إن الوحدات الأمنية تقوم بعملها في مجابهة أعمال التخريب السرقة ومحاولات الاقتحام وتعطيل سير الحياة العادية للمواطن ومحاولة الاعتداء على الأملاك الخاصة أو على أملاك المجموعة الوطنية والضرب بالمقذوفات، مذكرا بأنه قد تم إحالة الموقوفين على النيابة العمومية في إطار احترام الإجراءات القانونية.


كما لفت إلى أنه قد تم تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين متفاوتة الخطورة، من بينها إصابات خطيرة جدا، مشيرا إلى أنه قد تم الاعتداء بكوكتال مولوتوف على مجموعة من الأمنيين خلف حروقا وأضرارا مختلفة على الأمنيين.

يذكر أن العديد من الجهات تشهد منذ بداية الحجر الصحي الشامل (تم إقراره خلال المدة المتراوحة بين 14 و17 جانفي 2021) تحركات بعد موعد انطلاق حظر التجول(الرابعة مساء )، وعمليات نهب وسرقة لمحلات تجارية وفروع لبنوك ومراكز بريد والتحام مع القوات الأمنية .

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 218895

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 12h 37m |           
شوفو المشطرة
https://www.facebook.com/ultrasfort02

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 12h 18m |           
Ultras tunisie
c'est la secte du club africain
إنها ذات المجموعة التي لم تترك حائط إلا وكتبو عليه شعارات الغوغاء و المضايع ورسمو عليه رسومهم القبيحة التي تدل على سوؤ الذوق وبلادة الفكر وضحالة المعرفة ... مستحيل قطعان من البلاهاء والحمقى كيف هاذم تبقي خارج التوظيف والإستغلال من أطراف داخلية وخارجية للنيل من تونس... هاذم اللي ولديهم جابوهم وهملوهم ... تو يستهدفو أمن البلاد و أملاك الخاصة اللي اصحابهم عرقو عليهم و يخدمو في ناس والأملاك العامة ومصالح الناس ومقرات السيادة متاع البلاد ... هاذم
لازم يتلمو الكل و يمشيو يعديو خمس سنين جيش باش يفهمو شنو معنها عمل و جد وإنضبط ومسؤولية ... واللي ما فيهش دواء يهزوه أشغال شاقة مدى الحياة...

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 11h 02m |           
حتى حزب من أجزاب الطحانة ما عمل بيان ادانة الأعمال النهب... لأنهم مسخين م

Abdallah_Biz  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 10h 47m |           
Il faut les maintenir en garde à vue.. 2 semaines minimum et ne pas les relâcher facilement et rapidement.
Attendre que les choses se calment, et après vous relâchez les enfants..
Trop de gachis, trop de braquage, trop de vols..



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