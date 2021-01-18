الحيوني: احداث الشغب والسرقة في عدد من الجهات .. إيقاف 632 شخصا .. واصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الامنيين

قامت الوحدات الأمنية بإيقاف 632 شخصا، بصفة مبدئية، من بينهم عدد كبير من القصر، على خلفية التحركات الليلية و"أعمال التخريب والسرقة "في عدد من جهات البلاد ، وفق ما صرح به اليوم الاثنين الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد الحيوني لوكالة تونس افريقيا للانباء .وقال إن الوحدات الأمنية تقوم بعملها في مجابهة أعمال التخريب السرقة ومحاولات الاقتحام وتعطيل سير الحياة العادية للمواطن ومحاولة الاعتداء على الأملاك الخاصة أو على أملاك المجموعة الوطنية والضرب بالمقذوفات، مذكرا بأنه قد تم إحالة الموقوفين على النيابة العمومية في إطار احترام الإجراءات القانونية.كما لفت إلى أنه قد تم تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين متفاوتة الخطورة، من بينها إصابات خطيرة جدا، مشيرا إلى أنه قد تم الاعتداء بكوكتال مولوتوف على مجموعة من الأمنيين خلف حروقا وأضرارا مختلفة على الأمنيين.يذكر أن العديد من الجهات تشهد منذ بداية الحجر الصحي الشامل (تم إقراره خلال المدة المتراوحة بين 14 و17 جانفي 2021) تحركات بعد موعد انطلاق حظر التجول(الرابعة مساء )، وعمليات نهب وسرقة لمحلات تجارية وفروع لبنوك ومراكز بريد والتحام مع القوات الأمنية .