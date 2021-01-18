باب نات - قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم خلال استضافته ليلة الأحد في قناة TRT عربي ان أعمال الشغب التي حصلت خلال الليلتين الماضيتين يقوم بها منحرفون مراهقون مستغلين حظر الجولان و الحجر الصحي ،، وأضاف ان اغلب الذين وقع ايقافهم تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة ، لكنه اكد في المقابل على وجود أزمة اقتصادية و إجتماعية حقيقية ،، و قال ان الحراك الاحتجاحي تكون له قيادات ميدانية و شعارات واضحة و يحدث ليلا و نهارا لان تونس دولة ديمقراطية .
بولبابه سالم لقناة TRT التركية : تونس بلد الحرية و الديمقراطية و ما يحدث عمليات نهب و تخريب للصوص الليل و ليس حراكا اجتماعيا
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