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بولبابه سالم لقناة TRT التركية : تونس بلد الحرية و الديمقراطية و ما يحدث عمليات نهب و تخريب للصوص الليل و ليس حراكا اجتماعيا

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 10:02 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم خلال استضافته ليلة الأحد في قناة TRT عربي ان أعمال الشغب التي حصلت خلال الليلتين الماضيتين يقوم بها منحرفون مراهقون مستغلين حظر الجولان و الحجر الصحي ،، وأضاف ان اغلب الذين وقع ايقافهم تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة ، لكنه اكد في المقابل على وجود أزمة اقتصادية و إجتماعية حقيقية ،، و قال ان الحراك الاحتجاحي تكون له قيادات ميدانية و شعارات واضحة و يحدث ليلا و نهارا لان تونس دولة ديمقراطية .

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