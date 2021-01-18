فؤاد المبزع: قلت لبن علي في التليفون معادش عندك صفة لتأمرني

تحدث الرئيس الأسبق فؤاد المبزع في حوار "لإي أف أم"، عن مجريات 14 جانفي 2011 ومغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن الحكم انذاك.وقال المبزع " اخص بالذكر المكالمة الهاتفية التي جمعتني ببن علي بعد أن توليت منصب رئيس الجمهورية المؤقت.وتابع فؤاد المبزع " بن علي كان يتحدث لنا وكأنه ما يزال رئيس ويعطي في الأوامر وكلمني أنا وقلي عديلي محمد الغنوشي وعديلي عبد الله القلال! ومن جملة ما قالي شكون قلك تشد رئيس ! أنا وين مشيت ؟! لازمك تتنحى فوراً وتكلم الإذاعة وتلغيو الشيء إلي عملتوه وهاني جاي تو نتفاهموا !.واضاف فؤاد المبزع " قلت لبن علي إنت معادش رئيس بش تعطيني أوامر!".