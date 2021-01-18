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فؤاد المبزع: قلت لبن علي في التليفون معادش عندك صفة لتأمرني

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 08:46 قراءة: 0 د, 34 ث
تحدث الرئيس الأسبق فؤاد المبزع في حوار "لإي أف أم"، عن مجريات 14 جانفي 2011 ومغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن الحكم انذاك.
وقال المبزع " اخص بالذكر المكالمة الهاتفية التي جمعتني ببن علي بعد أن توليت منصب رئيس الجمهورية المؤقت.
وتابع فؤاد المبزع " بن علي كان يتحدث لنا وكأنه ما يزال رئيس ويعطي في الأوامر وكلمني أنا وقلي عديلي محمد الغنوشي وعديلي عبد الله القلال! ومن جملة ما قالي شكون قلك تشد رئيس ! أنا وين مشيت ؟! لازمك تتنحى فوراً وتكلم الإذاعة وتلغيو الشيء إلي عملتوه وهاني جاي تو نتفاهموا !.
واضاف فؤاد المبزع " قلت لبن علي إنت معادش رئيس بش تعطيني أوامر!".





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