وزير الصحة المقترح ينفي طلب إعفاءه من التشكيلة الحكومية

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 21:34 قراءة: 0 د, 21 ث
نفى الهادي خيري وزير الصحة المقترح في التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الحكومة أمس، في تصريح لاذاعة موزاييك ،ما تم تداوله من أخبار حول طلب إعفاءه من المنصب الوزاري.

وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية حاتم بوبكري دون على صفحته الرسمية بالفيسبوك أن ثلاثة وزراء من التشكيلة التي اقترحها المشيشي يطلبون إعفاءهم وهم كل من الهادي خيري وزير الصحة وسفيان بن تونس وزير الطاقة ويوسف فنيرة وزير التشغيل.


المصدر موزاييك


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