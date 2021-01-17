     

مصطفى بن جعفر "عدنا الى مربع التراشق والكراهية هؤلاء أزلام وأولائك خوانجية"‎

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 19:00 قراءة: 0 د, 30 ث
قال الرئيس السابق للمجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان البلاد عادت إلى مربع التراشق والكراهية والعنف.


وقال بن جعفر في تدوينة اولى ""...نعيش نفس الخطاب العنيف ونفس التجييش والتهييج وشحذ النفوس والدعوة إلى التباغض وإلغاء الآخر المختلف، عدنا إلى مربّع التراشق والتنابز بالألقاب، هؤلاء "أزلام" وأولئك "خوانجيّة".."




وأضاف في تدوينة ثانية "".. أدعم كل مبادرة صادقة تدفع نحو تنظيم حوار وطني ينطلق من مرتكزين: أولهما عدم التنكر للثورة وشهدائها واحترام الدستور وما وضعه من مؤسسات، وثانيهما التزامن والتكامل بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.."



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