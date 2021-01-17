قطع الماء الصالح للشراب 3 أيام و تنفيذ قرار هدم "كشك" في حي شعبي : هل يتمّ إستحضار عناصر "الفوضى" في قفصة ؟

باب نات -

بشكل مفاجئ قامت السلطات الامنية بقفصة في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين يومي السبت و الاحد بتنفيذ قرار هدم يخص كشكا لبيع المحروقات في حي النور الشعبي ذي الكثافة السكانية الكبيرة .نحن لا نجادل هنا في تطبيق القانون من عدمه خاصة بالنظر للمخالفة الصارخة للقانون التي ارتبكها صاحب الكشك المذكور غير أننا نتساءل حول سبب تنفيذ القرار في هذا التوقيت بالذات خاصة أن هذا القرار كغيره من القرارات ( التي تنتظر تنفيذا قد لا يأتي) بقي في رفوف الإدارة أسابيعا طوالا ،فتطبيق قرار الهدم تزامن مع موجة من التحركات الشعبية في عديد الجهات من الجمهورية مما قد يدفعنا إلى التفكير بنوع من الحذر مع حذف معطى "حسن النية" لعديد الاسباب و العوامل خاصة أننا تعودنا ممارسة السياسة بشكل رث و توظيف هذه التحركات غالبا لفائدة بعض اللوبيات النافذة كما عودتنا السلطات المحلية و الجهوية أيضا على تجنب تطبيق هذه القرارات في شهر جانفي المعروف بحساسيته .و كرد فعل بافلوفي و منتظر تحرك مجموعة من الشباب صباح اليوم الأحد و عمدوا إلى قطع الطريع بإشعال العجلات المطاطية مما يشي بتحركات أخرى ليلية قد تتحول إلى عمليات سطو و نهب و ترويع خاصة أن مسوغات الإحتجاج قد توفرت .في سياق متصل أصدرت الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بقفصة بلاغا أعلنت فيه عن تعرض أبار تابعة للشركة إلى عملية نهب ليلية لمعداتها و هو ما سيتسبب في قطع الماء الصالح للشراب 3 أيام على جل أحياء المدينة .إن هذا التزامن المريب لكل هذه الأحداث يمكن أن يكون عملية إستحضار لأسباب الفوضى في جهة "ساخنة " و هو ما يعزز فرضية وقوف بعض الاطراف خلف هذه الإحتجاجات التي تحولت أغلبها إلى عمليات تخريب ليلي بوازع السطو و النهب .