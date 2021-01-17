زياد الهاني "أن يتوسل بعض المحسوبين على اليسار الأعمال الإجرامية الليلية ليصوروها ثورة فهذا دليل على قصورهم الذهني وفشلهم"‎

"أن يتوسل بعض المحسوبين على اليسار الأعمال الإجرامية الليلية الجارية حاليا ليصوروها ثورة شعبية، فهذا دليل على قصورهم الذهني وفشلهم وليس على قصور اليسار..

فاليسار تيار فكري وسياسي نبيل متجذر وطنيا وإنسانيا، برسالة العدل والتقدم والحرية التي يبشر بها، وهي رسالة خالدة لا تموت.

أما الذين كانوا سببا في تحطيم حلم الجبهة الشعبية، فلا خير يرجى منهم.

رحم الله الزعيم الوطني اليساري شكري بلعيد، وفِي اللّيلة الظلماء، يُفتقدُ البدرُ..."

عبر الاعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن استغرابه الشديد من دفاع اليسار التونسي عن أعمال الشغب الأخيرة.وقال زياد الهاني "أن يتوسل بعض المحسوبين على اليسار الأعمال الإجرامية الليلية الجارية حاليا ليصوروها ثورة شعبية، فهذا دليل على قصورهم الذهني وفشلهم وليس على قصور اليسار".