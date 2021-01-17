زياد الهاني "أن يتوسل بعض المحسوبين على اليسار الأعمال الإجرامية الليلية ليصوروها ثورة فهذا دليل على قصورهم الذهني وفشلهم"‎

عبر الاعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن استغرابه الشديد من دفاع اليسار التونسي عن أعمال الشغب الأخيرة.
وقال زياد الهاني "أن يتوسل بعض المحسوبين على اليسار الأعمال الإجرامية الليلية الجارية حاليا ليصوروها ثورة شعبية، فهذا دليل على قصورهم الذهني وفشلهم وليس على قصور اليسار".
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية :
"أن يتوسل بعض المحسوبين على اليسار الأعمال الإجرامية الليلية الجارية حاليا ليصوروها ثورة شعبية، فهذا دليل على قصورهم الذهني وفشلهم وليس على قصور اليسار..
وقال زياد الهاني "أن يتوسل بعض المحسوبين على اليسار الأعمال الإجرامية الليلية الجارية حاليا ليصوروها ثورة شعبية، فهذا دليل على قصورهم الذهني وفشلهم وليس على قصور اليسار".
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية :
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