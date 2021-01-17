زياد الهاني "أن يتوسل بعض المحسوبين على اليسار الأعمال الإجرامية الليلية ليصوروها ثورة فهذا دليل على قصورهم الذهني وفشلهم"‎

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 17:04 قراءة: 0 د, 40 ث
عبر الاعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن استغرابه الشديد من دفاع اليسار التونسي عن أعمال الشغب الأخيرة.
وقال زياد الهاني "أن يتوسل بعض المحسوبين على اليسار الأعمال الإجرامية الليلية الجارية حاليا ليصوروها ثورة شعبية، فهذا دليل على قصورهم الذهني وفشلهم وليس على قصور اليسار".

وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية :

"أن يتوسل بعض المحسوبين على اليسار الأعمال الإجرامية الليلية الجارية حاليا ليصوروها ثورة شعبية، فهذا دليل على قصورهم الذهني وفشلهم وليس على قصور اليسار..
فاليسار تيار فكري وسياسي نبيل متجذر وطنيا وإنسانيا، برسالة العدل والتقدم والحرية التي يبشر بها، وهي رسالة خالدة لا تموت.
أما الذين كانوا سببا في تحطيم حلم الجبهة الشعبية، فلا خير يرجى منهم.
رحم الله الزعيم الوطني اليساري شكري بلعيد، وفِي اللّيلة الظلماء، يُفتقدُ البدرُ..."





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218848

Karimyousef  (France)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 18h 27m |           
C'est aux parents aussi de jouer leur rôle en empêchant leurs enfants d'être instrumentalisés dans des conflits politiques.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 18h 25m |           
على الاولياء تحمل مسؤوليتهم و ان لا يتركو ابناءهم يقع استعمالهم في معارك سياسية

Falfoul  ()  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 17h 11m |           
يسار ز... ماو بال عليهم الشعب



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