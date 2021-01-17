بولبابه سالم: تسجيل النقاط ضد الحكومة لا يكون بتشجيع اللصوص على السرقة

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان تسجيل النقاط ضد الحكومة و الدولة لا يكون بتشجيع السراق على الفوضى و نهب الممتلكات العامة و الخاصة و اعتبر ان البلاد تعيش حالة طوارئ و حظر الجولان و لو يطلق الرصاص على المجرمين سيظهر من يقول " الحكومة تقتل شعبها " ، و أضاف في تدوينة على صفحته في الفيسبوك انه من أسباب تردد الحكومات المتعاقبة في محاربة الفساد هو فقدان الوحدة الوطنية حول هذا الهدف في ظل تربص الكل بالكلو ان جزء من المعارضة قد يتحالف مع الفاسدين لو اعلنت السلطة الحرب على الفساد .و قارن بالمعارضة التركية التي ساندت الحكومة في الحرب على الفساد قبل سنوات او المعارضة الفرنسية التي أدانت اعتداءات تخريب تظاهرات السترات الصفراء او الانتقادات التي واجهها ترامب حتى من حزبه بعد واقعة الكونغرس .و لاحظ بولبابه سالم ان الطبقة السياسية في تونس فاقدة للثقافة الديمقراطية و احترام القانون ."تسجيل النقاط ضد الحكومة لا يكون بتشجيع اللصوص على الفوضى و مخالفة القانون و الترويج لصفحات اجنبية ترفع شغار "ثورة الجياع " وهم راكشين يشربون الشمبانيا في الخارج .ساعة دعا ترامب أنصاره الى الهجوم على الكونغرس انتقده كبار قادة الحزب الجمهوري قبل الحزب الديمقراطي و اعتبروا ما فعله وصمة عار على الولايات المتحدة و يسيء لها في العالم كما استقال كبار مساعديه .في تركيا ،، لمّا بدا حزب العدالة و التنمية الحاكم الحرب على الفاسدين قبل سنوات وجد دعما من الأحزاب اليسارية و القومية لأنهم يعتبرون ذلك في مصلحة تركيا ..في فرنسا ،، لا تجد صحفيا او حزبا يبرر تخريب تظاهرات السترات الصفراء للممتلكات العامة و الخاصة .في تونس ، تتجنب كل الحكومات مواجهة الفاسدين لأن الحرب على الفساد تتطلب وحدة وطنية و يعلمون ان المعارضة ستتحالف مع الفاسدين نكاية في السلطة .لن تتقدم تونس أبدا بهذه العقليات البائسة لأن الطبقة السياسية الحالية فاقدة للثقافة الديمقراطية و احترام القانون ."