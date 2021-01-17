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سعيد الجزيري لنوفل الورتاني: أنت آخر واحد يجم يتّهمنى بإهانة المرأة فأنت صاحب مقولة "هز سقيك تاكل ال"glace"

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 11:24 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - استضاف السبت 16 جانفي، الاعلامي نوفل الورتاني، النائب عن حزب الرحمة سعيد الجزيري وتم الحديث مجددا عن تصريحات الجزيري حول المرأة التي اعتبرت مثيرة للجدل.
وقد نشر سعيد الجزيري مقطعا من الحوار قال انه تمت صنصرته من طرف نوفل الورتاني.

وتضمن المقطع مناوشة كلامية بين الورتاني والجزيري الذي نفى الاتهامات الموجهة له باهانة المرأة واعتبارها مصنعا للانجاب مؤكدا أنه من المستحيل أن يهين المرأة وأن التصريحات المنسوبة اليه كاذبة ولا أساس لها من الصحة.


وهاجم الجزيري في هذا المقطع المحذوف نوفل الورتاني وخاطبه قائلا "انت اخر واحد يجم يتهمنى باهانة المرأة فأنت صاحب مقولة "هز سقيك تاكل الglace ". مذكرا الورتاني بحلقة برنامجه التي تضمنت ايحاءات جنسية واحتقارا للمرأة.

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