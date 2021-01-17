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بعد ظهورها الي جانب قيس سعيد في اعتصام الدكاترة، التيار يعلن تعكر صحة سامية عبو مجددا ونقلها الي المستشفى

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 09:58 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - أعلن الأحد 17 جانفي، التيار الديمقراطي عن نقل النائبة سامية عبووالي المستشفى ليلة السبت بعد تعكّر حالتها الصحية وذلك وفق ما نقله موقع شمس أف أم.

ويأتي اعلان التيار نقل سامية عبو الي المستشفى بعد ظهورها الي جانب رئيس الجمهورية في اعتصام الدكاترة بمقر وزارة التعليم العالي.


يذكر أن ظهور سامية عبو في مقر وزارة التعليم العالي كان مفاجئا وأثار عديد التساؤلات باعتبار أن الدكتور ذاكر لهيذب كان أعلن أن الحالة الصحية لسامية عبو حرجة جدا.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218823

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 11h 56m |           
من مسرحية الى مسرحية، خلّينا من وضعها الصحّي والخنّار إلّي تجبد فيه هي وراجلها، هذوما ناس سمّاو حزبهم "التيار الديمقراطي" وهوما يحبوا يوصولو للحكم بالتخريب والفوضى وموش معترفين بنتيجة الانتخابات ولا بحترامها !!!
تو هذي سياسة ؟

Karimyousef  (France)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 11h 04m |           
ربي يشفيها و لكن كثير من التساؤلات تطرح ماذا تفعل في هذا الاعتصام.البحث عن الشهرة و الأضواء يعمي البصيرة.

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 10h 55m |           
من مسرحية الى مسرحية، خلّينا من وضعها الصحّي والخنّار إلّي تجبد فيه هي وراجلها، هذوما ناس سمّاو حزبهم "التيار الديمقراطي" وهوما يحبوا يوصولو للحكم بالتخريب والفوضى وموش معترفين بنتيجة الانتخابات ولا بحترامها !!!
تو هذي سياسة ؟



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