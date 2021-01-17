بعد ظهورها الي جانب قيس سعيد في اعتصام الدكاترة، التيار يعلن تعكر صحة سامية عبو مجددا ونقلها الي المستشفى

باب نات -

أعلن الأحد 17 جانفي، التيار الديمقراطي عن نقل النائبة سامية عبووالي المستشفى ليلة السبت بعد تعكّر حالتها الصحية وذلك وفق ما نقله موقع شمس أف أم.ويأتي اعلان التيار نقل سامية عبو الي المستشفى بعد ظهورها الي جانب رئيس الجمهورية في اعتصام الدكاترة بمقر وزارة التعليم العالي.يذكر أن ظهور سامية عبو في مقر وزارة التعليم العالي كان مفاجئا وأثار عديد التساؤلات باعتبار أن الدكتور ذاكر لهيذب كان أعلن أن الحالة الصحية لسامية عبو حرجة جدا.