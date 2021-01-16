   Abdelwahab - النهر الخالد  

فيديو اليوم: حوار بين أمني ومحتجين حول مصلحة البلاد خلال أعمال الشغب

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 21:46 قراءة: 0 د, 29 ث
شهدت منطقة حي التضامن من ولاية اريانة أعمال شغب واجهتها قوات الأمن ... . كما شهدت جهة الملاسين احتجاجات بين عدد هام من الشبان.
واضطر اعوان الامن الى اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين عمدوا الى احراق عدد هام من العجلات المطاطية وغلق الطرقات ورشق اعوان الأمن بالحجارة .

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لنقاش بين امني وبعض المحتجين .

وقال الأمني للمحتجين " راهي بلادنا باش تضيع صليوا على النبي وروحوا" ليرد عليه المحتجون بكلام بذيئ واصفين اياه بعميل النظام.

رابط الفيديو

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