فيديو اليوم: حوار بين أمني ومحتجين حول مصلحة البلاد خلال أعمال الشغب

شهدت منطقة حي التضامن من ولاية اريانة أعمال شغب واجهتها قوات الأمن ... . كما شهدت جهة الملاسين احتجاجات بين عدد هام من الشبان.
واضطر اعوان الامن الى اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين عمدوا الى احراق عدد هام من العجلات المطاطية وغلق الطرقات ورشق اعوان الأمن بالحجارة .
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لنقاش بين امني وبعض المحتجين .
وقال الأمني للمحتجين " راهي بلادنا باش تضيع صليوا على النبي وروحوا" ليرد عليه المحتجون بكلام بذيئ واصفين اياه بعميل النظام.
رابط الفيديو
واضطر اعوان الامن الى اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين عمدوا الى احراق عدد هام من العجلات المطاطية وغلق الطرقات ورشق اعوان الأمن بالحجارة .
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لنقاش بين امني وبعض المحتجين .
وقال الأمني للمحتجين " راهي بلادنا باش تضيع صليوا على النبي وروحوا" ليرد عليه المحتجون بكلام بذيئ واصفين اياه بعميل النظام.
رابط الفيديو
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 218815