وزارة الخارجية الاسرائيلية تحتفي برسالة سلام من تونس!

نشرت السبت 16 جانفي، الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الاسرائيلية على الفايسبوك صورة بعنوان رسالة سلام من تونس.واحتفت الخارجية الاسرائيلية بالصورة التي يظهر فيها جواز السفر التونسي قد وضع على ورقة كُتب عليها تونس + اسرائيل = سلام.وقد أثار منشور الخارجية الاسرائيلية عديد التفاعلات من عديد التونسيين الذين وجهوا عبارات السب والشتم لمرسل الصورة وأكدوا أنه لا مجال لتطبع تونس مع اسرائيل حتى لو طبع العالم بأسره.