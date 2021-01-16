وزارة الخارجية الاسرائيلية تحتفي برسالة سلام من تونس!

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 19:30 قراءة: 0 د, 21 ث
نشرت السبت 16 جانفي، الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الاسرائيلية على الفايسبوك صورة بعنوان رسالة سلام من تونس.

واحتفت الخارجية الاسرائيلية بالصورة التي يظهر فيها جواز السفر التونسي قد وضع على ورقة كُتب عليها تونس + اسرائيل = سلام.


وقد أثار منشور الخارجية الاسرائيلية عديد التفاعلات من عديد التونسيين الذين وجهوا عبارات السب والشتم لمرسل الصورة وأكدوا أنه لا مجال لتطبع تونس مع اسرائيل حتى لو طبع العالم بأسره.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218807

Fenac  (Tunisia)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 20h 14m |           
جاب ربي قيس سعيد يرفض التطبيع جملة وتفصيلا والا ياهو الذباب الأزرق ألصق به التهمة



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news
.

السبت 16 جانفي 2021 | 3 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:30 15:08 12:36 07:31 06:00
10°
 14° % 71 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.63 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
14°-1015°-914°-915°-719°-8
  • Avoirs en devises
    22816,8

  • (15 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 jan)   2497,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة