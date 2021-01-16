السيرة الذاتية لخالد قدور المقترح لوزارة الطاقة والمناجم

خالد قدور وزير للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المقترح من رئيس الحكومة هشام المشيشي، هو وزير سابق في الوزارة نفسها.وتحصل خالد قدور على دكتوراه دولة في مجالات الإستراتيجيا والتنظيم والإشراف من معهد الفنون والحرف بباريس وعلى شهادة المعهد الوطني للدفاع بواشنطن وشهادة الدراسات الاستراتيجية حول إفريقيا بمدينة ميلانو الإيطالية وديبلوم مهندس لإنتاج المحروقات من المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء بالجزائر.ويشار إلى أن خالد قدور، أصيل ولاية قفصة، يشرف على العديد من الدراسات في مجال المشاريع الاستراتيجية حول الطاقة والمحروقات بالولايات المتحدة الأمريكية.