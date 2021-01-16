   Warda - أنا عايزة معجزة  

السيرة الذاتية لخالد قدور المقترح لوزارة الطاقة والمناجم

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 18:15 قراءة: 0 د, 24 ث
خالد قدور وزير للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المقترح من رئيس الحكومة هشام المشيشي، هو وزير سابق في الوزارة نفسها.

وتحصل خالد قدور على دكتوراه دولة في مجالات الإستراتيجيا والتنظيم والإشراف من معهد الفنون والحرف بباريس وعلى شهادة المعهد الوطني للدفاع بواشنطن وشهادة الدراسات الاستراتيجية حول إفريقيا بمدينة ميلانو الإيطالية وديبلوم مهندس لإنتاج المحروقات من المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء بالجزائر.


ويشار إلى أن خالد قدور، أصيل ولاية قفصة، يشرف على العديد من الدراسات في مجال المشاريع الاستراتيجية حول الطاقة والمحروقات بالولايات المتحدة الأمريكية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 218799



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news
.

السبت 16 جانفي 2021 | 3 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:30 15:08 12:36 07:31 06:00
11°
 14° % 76 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.66 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
14°-1015°-814°-915°-719°-8
  • Avoirs en devises
    22816,8

  • (15 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 jan)   2497,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة